Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Yönetimde olduğu süre boyunca Terim'le sözleşme uzatmayacağını dile getiren Cengiz, ancak Terim'in özür dilemesi halinde görüşebileceklerini belirtti. Cengiz ayrıca, deneyimli çalıştırıcının hastalığı döneminde kendisini ziyaret etmemesine sitem etti. İşte Cengiz'in şok sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. 1 Haziran'da görev süresi bitmesine rağmen devletin uzattığı dönemlerde yönetimde bir kişi kalsa dahi görevin devam ettiğini belirten Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediğini ifade etti.

İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri...

"Ayın 1'inde yasal olarak görev sürem doluyor. Devletin uzattığı dönemlerde, bir kişi bile kalsa yönetimde, görev devam ediyor. Kanun açık. Kayyum atanmıyor, bunu da öğrendik ve içimiz rahatladı."

"TERİM İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



"Ben Sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum."

"Ben hocayı arıyorum, 'şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz."

"Abdurrahim Bey, 'Yapma hocam' dediği halde demez dedim. Hoca, ona rağmen konuştu."

"FATİH HOCA BENİ BUZ ETTİ"



"Fatih hocamız konuşurken beni buz etti. Yusuf yerinden fırladı, benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi.

"FATİH TERİM'E İSTİFA ETMEK YAKIŞIRDI"

"Neden Fatih Terim ile sözleşme uzatmıyorum? Biz düşman değil miyiz? O anda, hemen o anda Fatih Terim istifa etmeliydi, ona istifa etmek yakışırdı"

"Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam, seni tebrik ediyorum. Eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime gelmedin ziyarete."

"Yapma be hocam. 1 kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Oğlumu aradın, 'Onun için oynayacağız' dedi, 8 kere yenildiler. 1 kere geleydin ya vallahi bekledim."

"SEN GENEL KURUL'A HAKARET EDİYORSUN"



Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız, gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor.

"ONURSAL BAŞKAN GİBİ KONUŞUYOR"



"Bıraktı başkanlığı, onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere diyor ki 'Siz de dikkat edin, kendinize gelin. Cebinizde para varsa' gibi bir şey dedi. İmkanlarınız varsa gelin dedi. Şimdi, sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız."

"FATİH TERİM KEFALETLERİ ALACAK MI?"



"Ey adaylar! Siz Fatih'e yetki vermek mi istersiniz yoksa bu kefaletlerin kalkmasını mı, üstüne almasını mı?"

"Çok güzel, dediklerini yaptık. Bütün yetkileri Fatih Terim'e verdik diyelim. Alacak mı bütün kefaletleri?"

"Ben o dört adayın yerinde olsaydım 'Sen kimsin ki bize ayar, çizgi ve hedef veriyorsun?' derim. Tam tersi oldu. 'Bütün yetkiler Fatih Terim'e' diye hashtag açılmış. Yazılı bildiri yayınladılar. Bir tanesi de cesaret edip bize yolladı."

"Aday arkadaşlarımız deklarasyon yayınladı ve Fatih Terim'in yanındayız dedi. Ben değilim."



"GEÇMİŞ HİZMETLERİ İÇİN DE TEŞEKKÜR EDERİM"



"Fatih Terim ciddi bir karizma. Galatasaray'a ciddi hizmetlerde bulundu. Kendisine halen müteşekkirim. Var olsun. Bu kupaları kazanmamızda en büyük etkenlerden biridir ama asla tek değildir. Geçmiş hizmetleri için de teşekkür ederim."

"ÖZÜR DİLERSE O ZAMAN KONUŞURUZ"



"Ben olduğum sürece, Fatih Terim ile asla sözleşme uzatmam. Çünkü ben onun düşmanıymışım! Ama bir şartım var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söylerse, oturup o zaman konuşuruz. Görüşebiliriz."

İşte o şok sözler:

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