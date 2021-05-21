Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları camiada büyük ses getirdi. Üst üste gelen paylaşımlara bir yenisini de Hasan Şaş ekledi. Teknik direktör Fatih Terim'in eski yardımcısı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın emrindeyim" ifadeleri kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlerinden olan ancak daha sonra görevinden ayrılan Hasan Şaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasan Şaş paylaşımında "Galatasaray; sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim. Ne para, ne pul! Sevgi parayla satın alınamaz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamasının ardından Hasan Şaş'ın açıklaması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından konuşulan konulardan oldu.

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