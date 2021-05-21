21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Hasan Şaş'tan flaş paylaşım! "Galatasaray'ın emrindeyim"

Hasan Şaş'tan flaş paylaşım! G.Saray'ın emrindeyim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları camiada büyük ses getirdi. Üst üste gelen paylaşımlara bir yenisini de ekledi. Teknik direktör 'in eski yardımcısı Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın emrindeyim" ifadeleri kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da 'in yardımcı antrenörlerinden olan ancak daha sonra görevinden ayrılan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hasan Şaş paylaşımında "Galatasaray; sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim. Ne para, ne pul! Sevgi parayla satın alınamaz." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamasının ardından Hasan Şaş'ın açıklaması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından konuşulan konulardan oldu.

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