22 Mayıs 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao ile sözleşme imzalıyor!

G.Saray'dan Marcao hamlesi! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

'de averajla şampiyonluğu 'a kaptıran 'da, iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Marcao'nun sözleşmesinde maaş artışı da yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'da uzun süredir beklenen imza bugün atılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Brezilyalı stoperin ücretine zam da yapılarak, 3 yıllık kontrat imzalanması planlanıyor.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Daha önce Marcao için 'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus ekibinin, Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon Euro'luk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

MARCAO SİNYALİ VERDİ!

24 yaşındaki savunma oyuncusu resmi sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir mesaj yayınladı. Marcao, yaptığı paylaşımla sözleşme sinyali verdi.

İşte o paylaşım:

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