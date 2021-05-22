Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao ile sözleşme imzalıyor!
Süper Lig'de averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da, iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Marcao'nun sözleşmesinde maaş artışı da yapılacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da uzun süredir beklenen imza bugün atılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Brezilyalı stoperin ücretine zam da yapılarak, 3 yıllık kontrat imzalanması planlanıyor.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Daha önce Marcao için Zenit'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus ekibinin, Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon Euro'luk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.
MARCAO SİNYALİ VERDİ!
24 yaşındaki savunma oyuncusu resmi sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir mesaj yayınladı. Marcao, yaptığı paylaşımla sözleşme sinyali verdi.
İşte o paylaşım:
👀— Marcão (@teixeira_marcao) May 22, 2021
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