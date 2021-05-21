Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olacak mı? Resmen açıkladı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Ancak Cengiz, "Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim" ifadesinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Galatasaray, 19 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Cengiz, başkanlığa aday olmayacağını duyururken yönetiminden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'dan aday olmalarını istediğini söyledi.
Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;
"Seçimde aday olmayacağım. Benim yönetimimden birisi aday olursa, onu destekleyeceğim."
"Benim yönetimimden biri aday olursa desteklerim. Onlar benden beter. Ben onlara moral vermek durumundayım. Albayrak, Günay ve Kançal'a teklif yaptım aday olun dedim; üçü de hayır dedi. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum"
"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."
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