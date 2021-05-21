21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aday olacak mı? Resmen açıkladı

Mustafa Cengiz aday olacak mı? Resmen açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

Kulübü Başkanı , 'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Ancak Cengiz, "Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim" ifadesinde bulundu. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'i 3. sırada bitiren , 19 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek. Mevcut başkan 'in yeniden aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Cengiz, başkanlığa aday olmayacağını duyururken yönetiminden Abdurrahim , Yusuf ve Kaan 'dan aday olmalarını istediğini söyledi.

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

"Seçimde aday olmayacağım. Benim yönetimimden birisi aday olursa, onu destekleyeceğim."

"Benim yönetimimden biri aday olursa desteklerim. Onlar benden beter. Ben onlara moral vermek durumundayım. Albayrak, Günay ve Kançal'a teklif yaptım aday olun dedim; üçü de hayır dedi. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum"

"Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."

Mustafa Cengiz'den Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'a teşekkür!


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