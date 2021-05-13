Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den büyük fedakarlık!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftası Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederken, Mostafa Mohamed sakat sakat maça çıktı ve takımı adına 2 gol attı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed fark yaratmaya devam ediyor. Ayağının tozuyla çıktığı 5 maçta 5 gol atarak dikkatleri ü zerine çeken Mısırlı futbolcu, kısa bir duraklama dönemi yaşasa da Denizli maçıyla kendini yeniden hatırlattı. Falcao sakatlıklarını bahane ederek birçok maçta oynamak istemezken Beşiktaş derbisinde ağır bir darbe alan ve sezonu kapattığı ifade edilen Mısırlı golcü, Denizli maçının kadrosunda aldı. Hiç idmansız çıktığı karşılaşmada biri penaltıdan 2 gol atıp, büyük katkı yaptı.

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