13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'den büyük fedakarlık!

Mohamed'den büyük fedakarlık!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftası Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederken, Mostafa Mohamed sakat sakat maça çıktı ve takımı adına 2 gol attı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed fark yaratmaya devam ediyor. Ayağının tozuyla çıktığı 5 maçta 5 gol atarak dikkatleri ü zerine çeken Mısırlı futbolcu, kısa bir duraklama dönemi yaşasa da maçıyla kendini yeniden hatırlattı. Falcao sakatlıklarını bahane ederek birçok maçta oynamak istemezken derbisinde ağır bir darbe alan ve sezonu kapattığı ifade edilen Mısırlı golcü, Denizli maçının kadrosunda aldı. Hiç idmansız çıktığı karşılaşmada biri penaltıdan 2 gol atıp, büyük katkı yaptı.

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