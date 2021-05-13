13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim farkı!

G.Saray'da Fatih Terim farkı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Galatasaray Teknik Direktörü , deneyimini bir kez daha konuşturdu. Tecrübeli teknik adam, bütün sıkıntılara rağmen takımının son haftaya kadar yarışın içinda kalmasını sağladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'ın başında 4. dönemini geçiren bir kez daha ustalığını konuşturdu. Üst üste gelen takım içi sorunlar, maddi imkansızlar, hastalıklar- sakatlıklar, yönetim ve camia içindeki tartışmalara karşın sarı-kırmızılı takımı ayakta tutmayı başardı. Tüm sataşmalara ve aldığı cezalara rağmen işine konsantre olan tecrübeli hoca, Galatasaraylı taraftarları dahil 'Bitti artık' diyerek umudunu kestiği anda oyuncularıyla tek yürek olup takımını ayağa kaldırdı, kupanın bir kulpuna yapıştı.

Mohamed'den büyük fedakarlık! haberin devamı

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