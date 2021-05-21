Son dakika... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cengiz, başkanlık seçimiyle ilgili flaş cümleler söyledi. Cengiz, düzenlenecek seçimin Galatasaray'ın test seçimi olacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'le ilgili çarpıcı sözler kullandı. Deneyimli teknik adamın kendisini başkan üstü gördüğünü belirten Cengiz, "Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunurken düzenlenecek seçim ve teknik direktör Fatih Terim'le ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı. İşte o sözler...

İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik."

"Birinci seçimi almama neden, tepki seçimindendir. Geçmiş başkana tepki vardı. Belki kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu, diğer yarısı bilir. Ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım ve söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğim dedim."

"BU SEÇİM GALATASARAY'IN TEST SEÇİMİ"



"Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek."

"BEN KİMSEDEN OY İSTEMEDİM"



"Ben kimseye oy atın demem. Bana oy atın da demedim hiç. Bana destek olun da demedim. Sadece, parasal destek istedim. En büyük destek, Abdurrahim Albayrak'tan geldi."

"FATİH TERİM'E YANLIŞ AKTARMIŞLAR"



"Sevgili Fatih Terim'e 'Bodrum'a, Amerika'ya giderken bize ödetiyor.' diye bir şey demedim. Kendisine yanlış aktarmışlar. Kendisi de beni arayıp, bunu sormadı."

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"



"Futbolculara borcumuz yok, onu da söyleyeyim."

"İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi."

"TERİM KENDİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR"



"Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz."

"TARİHİN EN İYİ SAVUNMASINI YAPTINIZ DEDİLER"



"4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. O bize, 2 yılda yaklaşık 80 milyon euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon euro olabilir. Çünkü marka değeriniz artıyor."

"Tarihin en iyi savunmasını yaptınız dediler, özel olarak. Adamlar 70 yaşın üstünde, oturdular 3.5 saat bizi dinlediler. Böyle bir şey olamaz. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı."

"Sevgili Aziz Yıldırım diyordu ya 'UEFA'yı karıştıracağım.' UEFA, darmadağın oldu."

"TARAFTARLARDAN UTANDIM"



"Maalesef başarılı olamadık. Bir tek aklıma gelen, çok da ağrıma giden şey var. Real Madrid ve PSG maçlarında, içeriye girmedim aralarda. Utandım ya. Kimden utandım biliyor musunuz? Taraftarlardan utandım. Biz bunu hak etmedik dedim."

"REAL MADRID VE PSG MAÇLARINDA UTANDIM"



"Maalesef başarılı olamadık. Bir tek aklıma gelen, çok da ağrıma giden şey var. Real Madrid ve PSG maçlarında, içeriye girmedim aralarda. Utandım ya. Kimden utandım biliyor musunuz? Taraftarlardan utandım. Biz bunu hak etmedik dedim."

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLERİM"



"Taraftarlardan özür dilerim. Her iki kupada başarılı olamadık. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu ya da defans yoktu. Tabii defans yok denen takım en az golü yedi. Forvet yokken en fazla golü attık."

"Beni eleştirin ama hakaret etmeyin. Benim tek bir hakaretimi göremezsiniz. Her konuşmamda, önce teşekkür ettim."

"Biz, Abdurrahim Albayrak ile her ay 200-300 bin veriyoruz. Hanım şimdi bunu bilmiyordu, duymuştur. Başkan adayları ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca diyor ya..."

"Üç liste vermiş ya, o üç liste seçime girebilir. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben seçime girmeyeceğimi ilan ettim zaten."

"Sen niye iptal istemeyip, erteleme istiyorsun? Erteleme olursa ne olacak? Üç liste girecek. Öbürünün hiç hakkı yok. Işın Çelebi son anda liste verdi, giremeyecekti. Belki başka değerli arkadaşımız aday olacak. Beni mahkemeye verseler, niye iptal etmedin derler."

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