21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e gönderme!
Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala'dan flaş bir paylaşım geldi. Davala sosyal medya hesabından, başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarına gönderme yaparak, "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ümit Davala, başkan Mustafa Cengiz'i hedef alan bir paylaşım yaptı.
Davala, Fatih Terim'le birlikte olan bir fotoğrafını paylaşarak "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu yazdı.
İşte o paylaşım:
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