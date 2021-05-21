21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray yardımcı antrenörü Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e gönderme!

Ümit Davala'dan Mustafa Cengiz'e gönderme!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'ın yardımcı antrenörlerinden 'dan flaş bir paylaşım geldi. Davala sosyal medya hesabından, başkan 'in açıklamalarına gönderme yaparak, "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." mesajını paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

'ın yardımcı antrenörü , başkan 'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Davala, 'le birlikte olan bir fotoğrafını paylaşarak "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu yazdı.

İşte o paylaşım:

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