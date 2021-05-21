21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cengiz, "Florya'yı geri almamızda devletimizin büyük yardımları oldu" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkanlık sürecinde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Cengiz, yeniden Galatasaray'a kazandırılan Florya ile ilgili konuştu. Cengiz, "Florya'yı geri almamızda devletimizin büyük yardımları oldu" dedi.
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