21 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu

Cengiz: Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 Giriş Tarihi: 21.05.2021

Kulübü Başkanı , 'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cengiz, "'yı geri almamızda devletimizin büyük yardımları oldu" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Kulübü Başkanı , 'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkanlık sürecinde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Cengiz, yeniden Galatasaray'a kazandırılan ile ilgili konuştu. Cengiz, "Florya'yı geri almamızda devletimizin büyük yardımları oldu" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: Florya konusunda hükümetimizin katkısı büyük

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