Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkanlık sürecinde yaşadıklarına dair açıklamalarda bulunan Cengiz, yeniden Galatasaray'a kazandırılan Florya ile ilgili konuştu. Cengiz, "Florya'yı geri almamızda devletimizin büyük yardımları oldu" dedi.

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