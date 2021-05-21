Son dakika spor haberleri: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert sözler! "Üst başkan gibi..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, " Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, yanlış anlatmışlar. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok, üst başkan gibi." dedi. (GS spor haberleri)

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İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Biz ikinci defa kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik."

"Birinci seçimi almama neden, tepki seçimindendir. Geçmiş başkana tepki vardı. Belki kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu, diğer yarısı bilir. Ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım ve söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğim dedim."

"BU SEÇİM GALATASARAY'IN TEST SEÇİMİ"

"Bu seçim Galatasaray'ın test seçimi olacak. Galatasaray vefalı mı, Galatasaray fedakar mı? Bunlar test edilecek."

"BEN KİMSEDEN OY İSTEMEDİM"

"Ben kimseye oy atın demem. Bana oy atın da demedim hiç. Bana destek olun da demedim. Sadece, parasal destek istedim. En büyük destek, Abdurrahim Albayrak'tan geldi."



"FATİH TERİM'E YANLIŞ AKTARMIŞLAR"

"Sevgili Fatih Terim'e 'Bodrum'a, Amerika'ya giderken bize ödetiyor.' diye bir şey demedim. Kendisine yanlış aktarmışlar. Kendisi de beni arayıp, bunu sormadı."

"FUTBOLCULARA BORCUMUZ YOK"

"Futbolculara borcumuz yok, onu da söyleyeyim."



"İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi."

"TERİM KENDİNİ BAŞKAN ÜSTÜ GÖRÜYOR"

"Fatih Terim kendini başkan üstü görüyor, biz sadece tedarikçiyiz."



"TARİHİN EN İYİ SAVUNMASINI YAPTINIZ DEDİLER"

"4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. O bize, 2 yılda yaklaşık 80 milyon euro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon euro olabilir. Çünkü marka değeriniz artıyor."



"Tarihin en iyi savunmasını yaptınız dediler, özel olarak. Adamlar 70 yaşın üstünde, oturdular 3.5 saat bizi dinlediler. Böyle bir şey olamaz. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı."

"Sevgili Aziz Yıldırım diyordu ya 'UEFA'yı karıştıracağım.' UEFA, darmadağın oldu."