20 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray Igor Tudor’a 850 bin dolar ödeyecek!
Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Igor Tudor, sarı-kırmızılılara açtığı davayı kazanmıştı. Hırvat teknik adam 850 bin Dolar almaya hak kazandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aralık 2017'de sözleşmesi tek taraflı feshedilen İgor Tudor, Galatasaray'a açtığı davayı kazanmıştı. Sarıkırmızılı kulüp CAS'a başvursa da 850 bin dolar tazminat ödemesi kesinleşti. Hırvat hoca, sözleşmesinde yazan şampiyonluk primini ve kalan ücretini faiziyle geri alacak. Yeni transferlere lisans çıkartabilmesi için 35-40 milyon TL vergi borcunu kapatması gereken Galatasaray, Hırvat hocaya da tazminatını ödemek zorunda kalacak.
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