Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'i averajla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fernando Muslera ve Marcao ile sözleşme yenileyen sarı kırmızılılar, birçok isimle de yollarını ayıracak. Kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması ve Süper Lig'in yıldız kanat oyuncusunun takıma katılması hedefleniyor. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Önümüzdeki sezon hücum hattını yenilemeyi planlayan Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun yerine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Bir süredir çalışmalarına devam eden Cimbom, Süper Lig'de performansıyla geçtiğimiz sezona damga vuran ismi gündemine aldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın transferde başrolü oynadığı ve futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

GALATASARAY'DAN NDAO BOMBASI!

Sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük forması giyen Senegalli Alassano Ndao'nun peşine düştü.

GÖRÜŞME SAĞLANDI!

Radyospor'da yer alan habere göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma ile birebir görüşerek, geçen sezon attığı gol ve verdiği gol paslarıyla ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olan Alassane Ndao'yu transfer etmek istediğini bildirdi.

TAKASTA JIMMY DURMAZ ÖNERİLDİ!

Albayrak, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan Jimmy Durmaz'ın bütün hakları ve artı para karşılığında Ndao'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Henüz anlaşma sağlanmadı. Galatasaray bu transferde ısrarlı.

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ!

Karagümrük, CSKA Moskova'dan Senegalli hücum oyuncusu için 5 milyon euro istemişti. İtalyan kulübü Fiorentina, oyuncu için Karagümrük'e 4 milyon euro içeren bir teklif gönderdi.