26 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Spor Toto Süper Lig'i averajla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fernando Muslera ve Marcao ile sözleşme yenileyen sarı kırmızılılar, birçok isimle de yollarını ayıracak. Kadroda düşünülmeyen futbolculardan olan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılması ve Süper Lig'in yıldız kanat oyuncusunun takıma katılması hedefleniyor. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Önümüzdeki sezon hücum hattını yenilemeyi planlayan 'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun yerine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

Bir süredir çalışmalarına devam eden , 'de performansıyla geçtiğimiz sezona damga vuran ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

İkinci Başkanı 'ın transferde başrolü oynadığı ve futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

GALATASARAY'DAN NDAO BOMBASI!
Sarı-kırmızılılar, forması giyen Senegalli Alassano Ndao'nun peşine düştü.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

GÖRÜŞME SAĞLANDI!
'da yer alan habere göre, ikinci başkan , 'ün başkanı ile birebir görüşerek, geçen sezon attığı gol ve verdiği gol paslarıyla ligin en istikrarlı oyuncularından bir tanesi olan 'yu transfer etmek istediğini bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

TAKASTA JIMMY DURMAZ ÖNERİLDİ!
Albayrak, geçen sezon Karagümrük'te kiralık oynayan 'ın bütün hakları ve artı para karşılığında Ndao'yu transfer etmek istediklerini söyledi. Henüz anlaşma sağlanmadı. bu transferde ısrarlı.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

AVRUPA EKİPLERİNİN GÖZDESİ!
Karagümrük, CSKA Moskova'dan Senegalli hücum oyuncusu için 5 milyon euro istemişti. İtalyan kulübü Fiorentina, oyuncu için Karagümrük'e 4 milyon euro içeren bir teklif gönderdi.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

ile yakından ilgilenen bir diğer Avrupa kulübü ise Sevilla... Transferdeki başarısıyla dikkat çeken Endülüs ekibinin Sportif Direktörü Monchi, Senegalli oyuncuyu bir süredir yakından takip ettiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Cimbom'dan flaş hamle! Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a

'de geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 38 maça çıkan Ndao, 11 gol ve 9 asist kaydetti.

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