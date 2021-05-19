Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...
2020-2021 sezonunu 2. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sene Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı ve gruplara kalmak için ter dökecek. Sarı-kırmızılılara ise Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, averajla Beşiktaş'a geçildi.
Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ön eleme oynayacak.
Galatasaray, Devler Ligi'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz ya da 3 Ağustos'ta oynayacak.
Büyük önem taşıyan ön eleme maçları öncesi Cimbom'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre, Süper Lig'de sezonun bitmesine karşın Mustafa'nın futbol mesaisi devam edecek.
MISIR MİLLİ TAKIMI'NDA OLACAK!
Galatasaraylı futbolcu Mısır Olimpik Milli Takımı'nın bir parçası olarak Tokyo Olimpiyatları'nda top koşturacak.
Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde Mustafa Muhammed'in kadroya çağrıldığı ve önümüzdeki ay başlayacak hazırlık kampına dahil olacağı duyuruldu. Haziran ayı sonunda bu kampın ardından son listenin oluşturulacağı belirtildi.
Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Mısır basınındaki haberlere göre Mustafa Muhammed Kaire'ye ayak bastı ve futbolcunun milli takım programı Galatasaray kulübüyle de paylaşıldı.
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