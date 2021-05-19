19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

2020-2021 sezonunu 2. sırada bitiren Galatasaray, gelecek sene Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı ve gruplara kalmak için ter dökecek. Sarı-kırmızılılara ise Mostafa Mohamed'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Geçtiğimiz sezon 'de son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışına giren , averajla Beşiktaş'a geçildi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA 'nde gruplara kalmak için ön eleme oynayacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

, 'ne katılım için ilk maçını 21 Temmuz ya da 3 Ağustos'ta oynayacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Büyük önem taşıyan ön eleme maçları öncesi Cimbom'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Milliyet'in haberine göre, 'de sezonun bitmesine karşın Mustafa'nın futbol mesaisi devam edecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

MISIR MİLLİ TAKIMI'NDA OLACAK!
Galatasaraylı futbolcu Mısır Olimpik Milli Takımı'nın bir parçası olarak Tokyo Olimpiyatları'nda top koşturacak.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları öncesinde 'in kadroya çağrıldığı ve önümüzdeki ay başlayacak hazırlık kampına dahil olacağı duyuruldu. Haziran ayı sonunda bu kampın ardından son listenin oluşturulacağı belirtildi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Mısır Milli Takımı C Grubu'nda İspanya, Arjantin ve Avustralya ile mücadele edecek. Mısır 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve 28 Temmuz'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi! Şampiyonlar Ligi...

Mısır basınındaki haberlere göre Kaire'ye ayak bastı ve futbolcunun milli takım programı kulübüyle de paylaşıldı.

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