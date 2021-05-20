20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao gitmeyecek!

Falcao gitmeyecek!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek aldığı ücret gerekse sakatlıklarla gündeme gelen Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılılardan ayrılmaya niyeti yok. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Kolombiya'da devam eden siyasi iç karışıklık, COVID-19 nedeniyle ABD'ye gidiş ve gelişlerde yaşanan sıkıntılar Falcao'nun tatilini Türkiye'de geçirme kararı aldı. Kolombiyalı oyuncunun kısa süreliğine İspanya'ya gidebileceği ancak, yaklaşık 20 günlük tatilinin büyük kısmını Türkiye'de geçireceği öğrenildi. Falcao'nun ayrıca kulüp doktorlarıyla görüşerek tatilde tedavisine devam edilmesini istediği de gelen bilgiler arasında...

Geçen sezonun büyük bölümünü tribünde geçiren Falcao'nun Türkiye'den ayrılma planı olmadığı, menajerinin de herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı belirtildi.

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