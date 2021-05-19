19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli Malaga'ya gitti!

Feghouli Malaga'ya gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Galatasaray'a geldiği günden bu yana en etkisiz sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, yüksek maaşı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmaya sıcak baktığı Cezayirli yıldız, sezonun bitmesiyle birlikte soluğu Malaga'da aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli sezon bitince soluğu ailesiyle birlikte tatili geçirecekleri Malaga'da aldı. İstanbul'dan ayrılırken görüntülenen Cezayirli yıldızın gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz. G.Saray özellikle Younes Belhanda'nın gönderilişi sonrası şalter kapatan Feghouli'nin yüksek maaşından çıkmak istiyor.

SEKIDIKA DÖNDÜ

Devre arasında 'a kiralanan Sekidika, G.Saray'a geri döndü. Konyaspor camiasına teşekkür eden bir mesaj yayınlayan Nijeryalı yıldız gelecek sezon sarıkırmızılı takımın as kadrosunda yer almak için tatil dönemini çalışarak geçirecek. Hedefi kariyerine G.Saray'da devam etmek.

LUYINDAMA BEKLEMEDE

Yeni sözleşme bekleyen oyunculardan biri de Luyindama. Kongolu futbolcunun kontratı gelecek sezon bitiyor. Aslan bu yıl uzatma yapmazsa gelecek sezon sonunda bedelsiz olarak onu kaybedebilir.

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