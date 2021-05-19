19 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba'dan menajerine rest!

Emre Akbaba'dan menajerine rest!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsiz olan Emre Akbaba'nın menajeri, oyuncudan habersiz ile görüştü. Bu durumu öğrenen 28 yaşındaki oyuncu büyük bir tepki gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

28 yaşındaki oyuncu kariyerini sarı-kırmızılı ekipte sürdürmek istiyor Ancak menajeri, G.Saray'daki belirsiz ortam sebebiyle ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Akbaba'nın bu duruma çok sinirlendiği ve "G.Saray ile masaya oturmadan başka kulübe asla gitmem" dediği kaydedildi.

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