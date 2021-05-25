25 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Sezonun bitmesiyle birlikte kadro yapılanmasında ilk etapta takımdaki oyuncuların belirsizliğini gidermek isteyen Galatasaray, Falcao'dan sonra takımın en çok kazanan ismi olan Sofiane Feghouli'yle devam etmek istemiyor. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızdan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Sezonu ikinci sırada bitiren 'da yeni sezon kadro mühendisliği çalışmaları son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Transferde birçok isimle temasların sürdüren sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların takımdaki geleceği merak ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

ve ile sözleşme yenileyen Aslan, kontratları devam eden bazı isimlere veda etmeyi amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Sarı-kırmızılılar, , ve ile yollarını ayırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 'den flaş bir açıklama geldi.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

ve 'ye kulüp arayan sarı-kırmızılı takımda, Feghouli'nin 'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

TAKIMDAN AYRILMAYACAĞINI AÇIKLADI!
'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Radyospor'a konuşan Feghouli, "Benim, 'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleyeceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dedi.

Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Bu sezon formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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