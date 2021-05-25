Son dakika spor haberleri: Sofiane Feghouli'den flaş Galatasaray sözleri!

Radyospor'a konuşan Feghouli, "Benim, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmem var. Elbetteki kalacağım ve sözleşmemi tamamlayacağım. Transferle ilgili dedikoduları engelleyemem; ama kesin olarak söyleyeceğim şey, Galatasaray'da devam edecek olmam" dedi.