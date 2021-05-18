18 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçı sonrasında zemin üzerinden yönetimi eleştirmesi üzerine Galatasaray'la sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılı takımda bonuslar hariç 3.3 milyon Euro garanti ücret alan Faslı yıldız, yine servet değerinde bir sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'da bu sezon yaşanan yönetim krizi ve kaos ortamında 'nın zemin eleştirisi cezasız kalmadı. Galatasaray yönetimi maçının ardından Belhanda ile yollarını resmen ayırdı.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

ZEMİN AÇIKLAMASI

Faslı yıldız 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maçının ardından zemin hakkında eleştirilerde bulunmuş ve "Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz 'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

Hiç durmadan Twitter ve Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Bu sözlerin ardından yönetimi ani bir kararla 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Fesih nedeni ise Galatasaray yönetimin yaptığı açıklamalarla küçük düşürmesi olarak belirtildi.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞTÜ

ile yollarını ayıran bu süreçte birçok takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Menajeriyle birlikte en iyi teklifi değerlendiren Belhanda'ya inanılmaz bir teklif geldi.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

AL HILAL'DEN OLAĞANÜSTÜ TEKLİF

Milliyet'in haberine göre; Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden Al Hilal, 'ya yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yılık sözleşme teklif etti. Belhanda, Al Hilal'in yüksek teklifini kabul etti. Faslı futbolcu transferin detaylarını görüşmek üzere Arabistan'a gidecek.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

3 YILDA 15 MİLYON EURO

, Al Hilal ile anlaşma sağlarsa 3 yıl aranın ardından eski takım arkadaşı Bafetimbi Gomis ile yeniden aynı takımda buluşacak. Belhanda 3 yılda Al Hilal'den 15 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

ROTASINI ARABİSTAN'A KIRDI

Olympiakos ve Montpellier'in de Belhanda ile yakından ilgilendiği fakat maddi olarak en iyi teklifin Al Hilal'den gelmesi üzerine Faslı futbolcu rotasını Arabistan'a kırdı.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu! Servet kazanacak...

31 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda Arabistan ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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