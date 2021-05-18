Gaston Ramirez'in menajeri Galatasaray'la görüştü! Transfer...

Sezonu 2. olarak tamamlayan Galatasaray'da birçok belirsizlik hakim... Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim ve teknik direktör konusu netleşmezken, İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da gelecek sezon kimin başkan olacağı, kimin teknik direktör olacağı belli değil… Ancak transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de İtalya'dan... La Republica gazetesi, Sampdoria ile sözleşmesi sona eren ve ayrılmaya hazırlanan Gaston Ramirez'in menajerinin G.Saray'la görüştüğünü iddia etti. Ancak hoca ve yönetim belirsizliği nedeniyle 30 yaşındaki Uruguaylı on numaradan, görüşmek için süre istendiği öğrenildi.

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