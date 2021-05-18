Galatasaray sezonu kupasız kapattı! İşte sezonun panoraması
Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla 2. olarak tamamlayan Galatasaray, sezonu kupasız kapattı. Sarı-kırmızılı takım deplasmanlarda galibiyetle ayrılırken, iç sahada bu başarıyı gösteremedi. Ayrıca ligde en uzun galibiyet serisini oluşturan Cimbom, buna rağmen mutlu sona ulaşamadı. İşte 2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın o istatistikleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, 2020-2021 futbol sezonunda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar ligi gol averajıyla ikinci sırada tamamlarken, kupada çeyrek finalde, UEFA Avrupa Ligi'ne de Play-Off'larda veda etti. Aslan böylece kupasız bir sezonu geride bırakmış oldu.
30 GALİBİYET ALDI
Galatasaray bu sezon toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 30 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu 46 maçta rakip fileleri 90 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü.
KALESİNİ KAPATTI
Defanstaki başarılı performansı ile bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım oldu. Sarı-kırmızılılar 40 müsabakada kelesinde 36 gol gördü. Aslan 17 karşılaşmada kalesini gole kapadı ve bu alanda da zirvede yer aldı.
DIŞ SAHADA ESTİ
Deplasmanda 14 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlup oldu. Hiç berabere kalmayan tek takım oldu. Bu mücadelelerde 35 gol kaydederken, 19 gol yedi. Aslan dış sahadaki en farklı galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında 4-0'lık skorlarla aldı.
EVİNDE BAŞARISIZ
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda bu sezon 20 lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de UEFA Avrupa Ligi eleme maçı olmak üzere 23 resmi müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
GALİBİYET SERİSİ
Bu sezon ligde 8 maçını kazanarak en uzun galibiyet serisini yaptı. Aslan bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etti.
KADIKÖY ASLANI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek rakibini 21 yıl sonra yıkan Galatasaray bu sene de Kadıköy'den 3 puanla döndü. Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında oynanan derbide rakibini Mohamed'in golü ile 1-0 mağlup etti.
İSTİKRAR ABİDESİ
Bu sezon oynanan 46 karşılaşmada en çok formayı Marcao ile Emre Kılınç giydi. Brezilyalı 42 maçla en çok oynayan isim oldu. Onu 41 müsabaka ile Emre takip etti. Taylan 39, Ryan Babel ile Ömer Bayram da 37 karşılaşmada görev aldı.
DIAGNE GEÇİLEMEDİ
En skorer oyuncular Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı. Devre arası gelen Mohamed ise 8 kez gol sevinci yaşadı.
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