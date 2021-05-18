Galatasaray sezonu kupasız kapattı! İşte sezonun panoraması

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon oynanan 46 karşılaşmada en çok formayı Marcao ile Emre Kılınç giydi. Brezilyalı 42 maçla en çok oynayan isim oldu. Onu 41 müsabaka ile Emre takip etti. Taylan 39, Ryan Babel ile Ömer Bayram da 37 karşılaşmada görev aldı.