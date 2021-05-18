Galatasaray'da Arda Turan kararını verdi! Takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'a geçtiğimiz yaz transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, serbest kaldı. Deneyimli yıldızın sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Arda Turan bu konudaki kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da kaos ortamı devam ederken Arda Turan sürpriz bir karar aldı… Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim devam etmezse, Muslera gibi o da devam etmeyecek. Arda'nın önünde iki seçenek bulunurken tecrübeli hocanın seçimine göre ya emeklilik kararı alacak ya da kendisini ısrarla isteyen Arjantin takımlarından birisine giderek, futbola bir yıl daha Güney Amerika'da devam edecek.

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