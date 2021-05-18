18 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan kararını verdi! Takımdan ayrılıyor mu?

Arda kararını verdi! Takımdan ayrılıyor mu?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

Galatasaray'a geçtiğimiz yaz transfer olan ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayan , serbest kaldı. Deneyimli yıldızın sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Arda Turan bu konudaki kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da kaos ortamı devam ederken sürpriz bir karar aldı… Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim devam etmezse, Muslera gibi o da devam etmeyecek. Arda'nın önünde iki seçenek bulunurken tecrübeli hocanın seçimine göre ya emeklilik kararı alacak ya da kendisini ısrarla isteyen Arjantin takımlarından birisine giderek, futbola bir yıl daha Güney Amerika'da devam edecek.

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