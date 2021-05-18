18 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

Galatasaray bu sezon birçok kaos ortamına sürüklenirken, Spor Toto Süper Lig'de averaj farkıyla şampiyonluğu kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda birçok belirsizlik hakimken takım kaptanı Fernando Muslera flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'a bir kötü haber de 'dan... Fotomaç'ın haberine göre; 'in, maçından sonra "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

"Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi 'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

O sırada Türkçe olarak "Sen yoksan ben de yokum" dedi. 'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

TATİLİNİ BODRUM'DA YAPACAK
Ancak Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden 'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın 'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

SÖZLEŞMESİNİ İNCELETİYOR
, 16 Mart 2021 tarihinde ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiş ve 3 yıl daha kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan anlaşmaya imza atmıştı.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

Ancak başarılı eldivenin, Terim belirsizliği nedeniyle avukatlarından sözleşmesinin incelenmesini istediği ve hocasının ayrılığı halinde Uruguay'da futbolu bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

DEVLEŞTİ
Uzun sakatlığının ardından 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor maçıyla sahalara dönen , 22 maçta görev yaparken kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'da Muslera'dan flaş karar! Fatih Terim ayrılırsa...

9 maçı gol yemeden tamamladı. Birçok karşılaşmada yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bir kez daha ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

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