Galatasaray'da yönetim toplanıyor! Fatih Terim'in sözleşmesi...
Galatasaray'da mevcut yönetim bugün biraraya gelecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, hem seçim hem de Fatih Terim belirsizliğini ortadan kaldıracak açıklamalar yapması bekleniyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk kaçtı. Fatih Terim veda etti. Sözleşmesi biten futbolcular teker teker ayrılmaya devam ediyor. Galatasaray'da kaos gittikçe büyüyor. Çünkü 29 Mayıs'taki seçim de iptal oldu. Tüm dikkatler bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında... Fotomaç'ın haberine göre; Özellikle Fatih Terim'in sona eren sözleşmesi ve yeni genel kurul tarihiyle ilgili taraftarları rahatlatacak açıklamalar yapılması bekleniyor.
TEMMUZ'A KALACAK
Başkan adayları Haziran ayında kongrenin toplanmasını bekliyor. Yönetim de bu yönde açıklama yapmıştı. Ancak hafta sonu yasaklarının sürme ihtimali nedeniyle Temmuz'a sarkacak gibi görünüyor. Tüzük gereği Galatasaray'da seçim bir ay içinde yapılıyor. Bugün beklendiği gibi seçim takvimi açıklansa 3-4 Temmuz'da, çoğunluk sağlanamazsa 10-11 Temmuz'da sandığa gidilecek.
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