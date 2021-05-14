14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku! Antrenmanı tamamlayamadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 42. ve son haftasında 'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'da , sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. ( haberi)

Futbol Takımı, 'in 42. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndaki sezonun son antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ONYEKURU ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü saat 20.30'da 'nda karşılaşacak.

Halil Dervişoğlu'dan Milli Takım açıklaması! haberin devamı

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