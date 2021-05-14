Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Henry Onyekuru şoku!
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'da Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı. (Gs spor haberi)
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki sezonun son antrenmanına ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
ONYEKURU ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Henry Onyekuru, sağ alt arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı tamamlayamadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile cumartesi günü saat 20.30'da Ali Sami Yeni Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
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