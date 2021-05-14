Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili olarak ise, "A Milli Takım bambaşka bir şey. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" dedi. (GS spor haberleri)