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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde 3 futbolcu sınırda!

Cimbom'da 3 futbolcu sınırda!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto Sper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılarda bu zorlu maç öncesinde 3 futbolcu alarm veriyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. , Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Denizlispor karşısında 3 puandan başka çaresi yok! İşte Fatih Terim'in 11'i...

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