11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde 3 futbolcu sınırda!
Spor Toto Sper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılarda bu zorlu maç öncesinde 3 futbolcu alarm veriyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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