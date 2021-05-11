Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer taraftan da seçim telaşı yaşanıyor. Seçim tarihi ertelenen sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru transferi de kilitlendi. Cimbom, Monaco'dan bu transfer için erteleme istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Seçim tarihi ertelenen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi de kilitlendi. Sarı-kırmızılı kulübün, 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkı bulunuyor. Ancak henüz seçim yapılamaması nedeniyle mevcut yönetimin, Monaco'dan haziran ayı sonuna kadar süre tanınmasını istediği ve yanıt beklendiği bildirildi.

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