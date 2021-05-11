11 Mayıs 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray Henry Onyekuru için Monaco’dan erteleme istedi!
Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken diğer taraftan da seçim telaşı yaşanıyor. Seçim tarihi ertelenen sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru transferi de kilitlendi. Cimbom, Monaco'dan bu transfer için erteleme istedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Seçim tarihi ertelenen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi de kilitlendi. Sarı-kırmızılı kulübün, 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkı bulunuyor. Ancak henüz seçim yapılamaması nedeniyle mevcut yönetimin, Monaco'dan haziran ayı sonuna kadar süre tanınmasını istediği ve yanıt beklendiği bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig