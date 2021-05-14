14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Halil Dervişoğlu: Yeni Malatyaspor maçında elimizden geleni yapacağız

Halil Dervişoğlu: Elimizden geleni yapacağız
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

'ın genç futbolcusu , maçında ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, 'na davet edilmesiyle ilgili olarak ise "Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

'ın genç futbolcusu , maçı öncesindeki son antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 'na davet edilmesiyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "Mutluyuz. A bambaşka bir şey. ile birlikte gidebildiğimiz için ayrıca mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor maçı için tüm takımın konsantre halinde olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
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