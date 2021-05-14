14 Mayıs 2021, Cuma
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Yeni Malatyaspor maçı için tüm takımın konsantre halinde olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Halil Dervişoğlu: Yeni Malatyaspor maçında elimizden geleni yapacağız
Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili olarak ise "Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Yeni Malatyaspor maçı öncesindeki son antrenmanda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'na davet edilmesiyle ilgili konuşan Dervişoğlu, "Mutluyuz. A Milli Takım bambaşka bir şey. Kerem ile birlikte gidebildiğimiz için ayrıca mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz" diye konuştu.
Yeni Malatyaspor maçı için tüm takımın konsantre halinde olduğunu ifade eden 21 yaşındaki futbolcu, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
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