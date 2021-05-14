14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kendinden emin! "Yenersek averaja kalmaz"

Terim kendinden emin! Yenersek averaja kalmaz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Spor Toto 'de son hafta maçında , sahasında Yeni ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanırsa 'ın maçının sonucuna göre şampiyonluğu ilan edebilir. , karşılaşma öncesinde kendinden oldukça emin konuştu. Deneyimli teknik adam, Malatyaspor'u mağlup etmeleri halinde şampiyonluğun averaja kalmayacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Son yıllarda mayıs aylarında adeta şaha kalkan yeniden kendini hatırlattı. Özellikle , yenilgisi ve beraberliğinin ardından yarıştan koptu gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son maçlarda da ve 'nin yenilmesiyle liderle puan farkını eşitleyerek şampiyonluğun iki favorisinden birisi haline geldi.

Birçok kişi için bu sonuçlar sürpriz oldu ama , Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenileceğini bilerek ustalığını konuşturdu. Şimdi son maçlar öncesi averaj hesapları revaçta olsa da tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes gol hesapları yapadursun. Biz maçı kazanırsak şampiyonuz" diye konuştu. Siyah-beyazlı takımın girdiği türbülanstan çıkamayacağını ve deplasmanında puan kaybedeceğini düşünen Terim, talebelerinden her ihtimale karşı bol gol de istedi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk maçlarının oranları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ADIM ADIM 9. KUPAYA

Eğer cumartesi akşamı Galatasaray, 'yı mağlup eder Beşiktaş da puan kaybederse sarı-kırmızılı ekip 23. şampiyonluğuna imza atacak. - ray ile 4. dönemini geçiren Fatih Terim de 9. kupasının sevincini yaşayacak. (Fotomaç)

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