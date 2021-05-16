16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! " Fatih Terim yalnız bırakmasaydı..."

Spor Toto Süper Lig'in final haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ancak sarı kırmızılılar, şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırdı. Usta yazarlar da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

SERKAN KORKMAZ - ALKIŞLAR

şampiyon olabilirdi. sezonun ilk yarısında sakat olmasaydı... Orta sahada o hiç dolmayan boşluk için Etebo yerine daha işe yarar bir oyuncu (misal; ) alınsaydı... Sezon öncesi 'ı, devre arasında 'yi zaman ve moral kaybıyla 'ye kaptırmasaydı...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

Omar, çocuklarıyla yılbaşı kutlaması yaparken gözünden yaralanmasaydı... Mısırlı Mohamed, ayağının tozuyla, istim üstünde golleri sıralarken cezalı duruma düşmeseydi... Tam o haftada, , uzun sakatlığı iyileşerek takıma dönmese ve Mohamed'in cezası bitiminde Terim, 4-4-2 oynatma zorunluluğu hissetmeseydi...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

teknik heyeti ve yönetimi her fırsatta birbirlerine laf sokmasaydı... , yönetimi hedef alan hadsiz açıklaması sonrası gönderilmeseydi... , pek çok maçta cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakmasaydı...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

EN ÖNEMLİSİ; 'ın hocası olmasaydı, şampiyon olabilirdi. Bu sezon kapsamında yaşanan, hatırıma gelip de yukarıda saydığım etkenlere rağmen, Galatasaray'ın, atanı, tutanı, hocası ve yöneteni, daha iyi, daha doğru işlerini yapmış olsa, şampiyonluk gelirdi. Bakalım, sarı-kırmızılılarda, mevcut yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosundan kaç isim yeni sezonu görecek? Alkışlar, başta Sergen Yalçın olmak üzere tüm Beşiktaşlılara...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

LEVENT TÜZEMEN - GERÇEKLER DEVLER LİGİ

için umutlar şampiyon olmaktı. Gerçekler Şampiyonlar Ligi'ne (Devler Ligi) gitmesini sağladı. Nefes nefese 3 maç izledik. Bir ekrandan öbür ekrana geçtik. Oyuncular hocalar, taraftarlar, heyecanlı ve stresliydi. Galatasaray, sezon boyunca hiç hesaba katmadığı genel gol averajının kurbanı oldu. 'ı 7-0'lık Hatayspor galibiyeti şampiyon yaptı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

Galatasaraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce 3.lük biçilmişti. G.Saray son final maçlarını doğru oynadı kazandı. Ama genel averajda 'ı geçemedi. Malatyaspor da Göztepe de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli de dökülen Emre Akbaba, Arda Turan ve Yedlin de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

Denizli'de ve Malatya önünde yenilen 2 golün sorumlusu yerini kaybeden Yedlin oldu. Üretmeyen Emre Akbaba koşacak hali olmayan Arda Turan G.Saray'a katkı bile sağlayamadı. İkinci yarıda Terim'in yaptığı değişiklikler takımın çehresini değiştirdi. Hücuma zenginlik getirdi. Mostafa ile başlamamak zaten hataydı. Babel'i sola çekmek, ilk yarı sağda oynatmak o kadar büyük bir hataydı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

Krizlerle yaşayan, kötü sonuçlar alan, gol atma konusunda kısır kalan G.Saray'a bence Şampiyonlar Ligi ödül oldu. 'ı kutluyorum. Son haftalar hariç ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak alkışlandılar. G.Saray ve F.Bahçe'nin iddialı duruma gelmelerini de yine Beşiktaş kaybederek sağladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Galatasaray-Malatyaspor maçını değerlendirdi! Fatih Terim yalnız bırakmasaydı...

'da seçimle iş başa gelecek yönetim ucuz düşünmemeli, Terim ile yola devam etmeli, kalması gerekenlerle sözleşme yenilenmeli, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek takımı kurmak için de akıllı transferler yapılmalı. Terim'in vurguladığı gibi ekonomik gücü yeterli olmayan başkan adayları, G.Saray'ı yönetmeye talip olamamalı. G.Saray'ın güçlü bir yönetime ve gerektiğinde kasa kolaylığı sağlayabilecek kredisi yüksek başkana ihtiyacı var.

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