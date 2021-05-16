Galatasaraylı oyuncular ve Terim için üç hafta önce 3.lük biçilmişti. G.Saray son final maçlarını doğru oynadı kazandı. Ama genel averajda Beşiktaş'ı geçemedi. Malatyaspor da Göztepe de yakışır bir mücadele sergilediler. G.Saray farklı kazanabilirdi miydi? Terim'in Denizli de dökülen Emre Akbaba, Arda Turan ve Yedlin de ısrar etmesi Malatya önünde ilk 45 dakikanın çöpe gitmesine ve gol yenilmesine sebep oldu.