Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

"GELECEK SEZON BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"

Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Radamel Falcao, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı.