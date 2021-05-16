16 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. (GS spor haberleri)


Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2021

'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Takımdan ayrılacağı konuşulan ve ekiplerinin gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcü yaptığı paylaşımla taraftara mesaj yolladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

"GELECEK SEZON BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Radamel , "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel , 'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?

Son haftadaki maçında da forma giyemeyen Radamel , sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.

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