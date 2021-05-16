Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Falcao belirsizliği! Takımda kalacak mı?
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Takımdan ayrılacağı konuşulan ve MLS Ligi ekiplerinin gündeminde olduğu iddia edilen Kolombiyalı golcü yaptığı paylaşımla taraftara mesaj yolladı.
"GELECEK SEZON BİZİ DAHA GÜÇLÜ YAPACAK"
Gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Radamel Falcao, "Sezon boyunca çıkardığımız iş için gururluyuz. Bu mücadele bizim sonuna kadar savaşmamızı sağladı.
Bu aylarda elde ettiğimiz tecrübe, gelecek sezon için bizi daha güçlü yapacak. Tüm taraftarlara minnettarım." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sakatlıkları nedeniyle az süre alan Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Son haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçırdı.
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