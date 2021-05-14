14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da yönetimden futbolculara büyük jest! Şampiyonluk primi...

Yönetimden futbolculara büyük jest! Şampiyonluk primi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in son haftasında evinde 'u konuk edecek 'da yönetimden futbolculara prim dopingi geldi. Sarı-kırmızılılar şampiyon olursa 10 milyon TL ekstra prim ödenecek. ( haberleri)

'de son haftaya şampiyonluk umudunu koruyarak giren 'da, yönetim harekete geçti. Oyunculara, şampiyon olunması durumunda prim verilecek.

'da yer alan habere göre galibiyetinden bu yana prim verilmeyen Galatasaray'a Helenex maçı öncesi yönetimden müjdeli haber geldi.

Başkan ve ekibi, Galatasaray şampiyon olursa futbolculara 10 milyon TL ekstra prim ödeyecek. Cimbom'da sezon içinde 'deki galibiyetine de 1 milyon TL verilmişti.

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