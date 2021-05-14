14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'la berabere kalan Galatasaray, sonrasında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak lider Beşiktaş'ı yakaladı. Bu maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in buz kovasına oturduğu gözlemlenirken, deneyimli teknik adamın bunu neden yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa ortak olan ve hedefini karşısında farklı galibiyet olarak belirleyen 'da teknik direktör 'in müsabakalarda buz kovasına oturmasının sırrı belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

Ligde 34. haftada sahasında ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 35. haftada 3-1 kazanılan deplasmanında başlayan ve haftalardır süren bu olayı kimileri 'totem' olarak yorumlamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

İşin aslı ise sonunda ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının sahaya daha hakim olduğu için son dönemde buz kovasına oturarak müsabakaları izlediği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

Kulübelerin saha zeminine göre aşağıda olması nedeniyle son dönemde bu kararı alan 67 yaşındaki çalıştırıcının aynı zamanda sürekli ayakta durmaktan dolayı belinde ağrı hissettiği ve bu nedenle buz kovasına oturarak maçları takip ettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

HAKEM AVANTAJI

'in ilk kez buz kovasının üzerine oturarak mücadeleleri takip etmesinden sonra çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp sadece maçında berabere kalarak iki puan kaybetti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

Tecrübeli hocanın bu şekilde oturarak maçları takip etmesiyle beraber başka bir avantaj daha yakaladığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun bu davranışıyla 4. hakemlerin sık sık uyarılarından da kurtulduğu belirtildi.

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