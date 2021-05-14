Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'la berabere kalan Galatasaray, sonrasında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak lider Beşiktaş'ı yakaladı. Bu maçlarda teknik direktör Fatih Terim'in buz kovasına oturduğu gözlemlenirken, deneyimli teknik adamın bunu neden yaptığı da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa ortak olan ve hedefini Yeni Malatyaspor karşısında farklı galibiyet olarak belirleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in müsabakalarda buz kovasına oturmasının sırrı belli oldu.
Ligde 34. haftada sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 35. haftada 3-1 kazanılan Göztepe deplasmanında başlayan ve haftalardır süren bu olayı kimileri 'totem' olarak yorumlamıştı.
İşin aslı ise sonunda ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının sahaya daha hakim olduğu için son dönemde buz kovasına oturarak müsabakaları izlediği bildirildi.
Kulübelerin saha zeminine göre aşağıda olması nedeniyle son dönemde bu kararı alan 67 yaşındaki çalıştırıcının aynı zamanda sürekli ayakta durmaktan dolayı belinde ağrı hissettiği ve bu nedenle buz kovasına oturarak maçları takip ettiği öğrenildi.
HAKEM AVANTAJI
Fatih Terim'in ilk kez buz kovasının üzerine oturarak mücadeleleri takip etmesinden sonra Galatasaray çıktığı 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp sadece Trabzonspor maçında berabere kalarak iki puan kaybetti.
Tecrübeli hocanın bu şekilde oturarak maçları takip etmesiyle beraber başka bir avantaj daha yakaladığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun bu davranışıyla 4. hakemlerin sık sık uyarılarından da kurtulduğu belirtildi.
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