Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim maçları böyle izliyordu! Nedeni belli oldu

Kulübelerin saha zeminine göre aşağıda olması nedeniyle son dönemde bu kararı alan 67 yaşındaki çalıştırıcının aynı zamanda sürekli ayakta durmaktan dolayı belinde ağrı hissettiği ve bu nedenle buz kovasına oturarak maçları takip ettiği öğrenildi.