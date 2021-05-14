14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Yeni Malatyaspor ile 8. randevuda!

G.Saray Yeni Malatyaspor ile 8. randevuda!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı veren , ligde kalmayı garantileyen 'u konuk edecek. İki takım bu maçla birlikte 8. kez rakip olacak. İşte detaylar...

Matematiksel olarak Lig'de kalmayı garantileyen , Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumunda oynanacak. Geçmişte Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez, Yeni Malatyaspor 2 kez galip geldi, 1 müsabakada beraberlikle sona erdi.

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