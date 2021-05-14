Galatasaray-Yeni Malatyaspor ile 8. randevuda!

Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, ligde kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İki takım bu maçla birlikte 8. kez rakip olacak. İşte detaylar...

Matematiksel olarak Lig'de kalmayı garantileyen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumunda oynanacak. Geçmişte Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 4 kez, Yeni Malatyaspor 2 kez galip geldi, 1 müsabakada beraberlikle sona erdi.

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