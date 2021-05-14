14 Mayıs 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı için tam kapandı! "Fatih Terim 11. ismi düşünüyor"

Cimbom tam kapandı! Terim 11. ismi düşünüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

Spor Toto 'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile bir şampiyonluk maçı oynayacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör , oyuncularını kampa aldı. Terim ilk 11'e yazacağı 10 ismi belirledi ve sonuncu futbolcu için de karar vermeye çalışıyor. İşte ligin final maçı öncesinde Galatasaray'da yaşananlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'de final maçına yarın çıkacak Galatasaray, Florya'ya tam kapandı! Sarı-kırmızılılar, Denizlispor galibiyetinin ardından 1 gün izin kullandıktan sonra toplandı. Cimbom, şampiyonun belirleneceği son haftada konuk edeceği karşılaşmasına konsantre oldu. 'la puanı ve ikili averajı eşit olmasına rağmen genel averajda geride olan Aslan, bol gollü galibiyet için provalara başladı. , maçın hem taktik analizini yaptı hem de takımın psikolojik olarak havaya girmesini sağlıyor.

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Galatasaray'da şampiyonluk düğümünü çözecek takım büyük ölçüde belli oldu. , , , , ve ile bozulmayacak. Denizli'de iki gol atan de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak. Kanatlarda ve Onyekuru'nun da yeri garanti gözüküyor. Son formaya 4 futbolcu aday. , , Emre Kılınç ve Emre Akbaba'dan biri ilk 11'de yerini alacak. Fatih Terim'in, tecrübesinden ve hırsımdan dolayı son adam olarak 11'e Arda'yı dahil etmesi bekleniyor. (Fotomaç)

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