Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile bir şampiyonluk maçı oynayacak. Sarı kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını kampa aldı. Terim ilk 11'e yazacağı 10 ismi belirledi ve sonuncu futbolcu için de karar vermeye çalışıyor. İşte ligin final maçı öncesinde Galatasaray'da yaşananlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de final maçına yarın çıkacak Galatasaray, Florya'ya tam kapandı! Sarı-kırmızılılar, Denizlispor galibiyetinin ardından 1 gün izin kullandıktan sonra toplandı. Cimbom, şampiyonun belirleneceği son haftada konuk edeceği Yeni Malatya karşılaşmasına konsantre oldu. Beşiktaş'la puanı ve ikili averajı eşit olmasına rağmen genel averajda geride olan Aslan, bol gollü galibiyet için provalara başladı. Fatih Terim, maçın hem taktik analizini yaptı hem de takımın psikolojik olarak havaya girmesini sağlıyor.

Galatasaray'da şampiyonluk düğümünü çözecek takım büyük ölçüde belli oldu. Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi ve Taylan ile Gedson bozulmayacak. Denizli'de iki gol atan Mostafa Mohamed de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak. Kanatlarda Babel ve Onyekuru'nun da yeri garanti gözüküyor. Son formaya 4 futbolcu aday. Halil Dervişoğlu, Arda Turan, Emre Kılınç ve Emre Akbaba'dan biri ilk 11'de yerini alacak. Fatih Terim'in, tecrübesinden ve hırsımdan dolayı son adam olarak 11'e Arda'yı dahil etmesi bekleniyor. (Fotomaç)

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