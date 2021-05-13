Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı
Son olarak Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kalan ve o tarihte lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçı da kazanarak siyah-beyazlılarla puanını eşitledi. Şampiyonluk son maça kalırken, bu başarıda en büyük pay ise teknik direktör Fatih Terim'in... İşte sarı-kırmızılılardaki başarının 4 sırrı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Trabzonspor'la berabere kaldığı haftada Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve artık zirvenin ortağı. Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay Fatih Terim'in... Sabah'ın haberine göre; İşte perde arkasında yaşananların detayları:
1- Mustafa Cengiz'in "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.
2- Trabzonspor maçından sonra "6'da 6 yaparsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyen İmparator, disiplinsiz davranan Feghouli'yi sildi ve son 5 haftada 1 dakika bile süre vermedi.
3- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını öngören Fatih Terim, saha içine konsantre olduğu bu dönemde kulübeden skor getiren hamlelerde bulundu. Mohamed Antalya ve Denizli'de, Emre Akbaba Konyaspor maçında, Arda Beşiktaş derbisinde oyuna girip kritik goller attı.
4- Beşiktaş derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.
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