13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

Son olarak Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kalan ve o tarihte lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçı da kazanarak siyah-beyazlılarla puanını eşitledi. Şampiyonluk son maça kalırken, bu başarıda en büyük pay ise teknik direktör Fatih Terim'in... İşte sarı-kırmızılılardaki başarının 4 sırrı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.05.2021

'la berabere kaldığı haftada 'ın 6 puan gerisine düşen , 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve artık zirvenin ortağı. Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay 'in... Sabah'ın haberine göre; İşte perde arkasında yaşananların detayları:

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

1- Mustafa Cengiz'in "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

2- maçından sonra "6'da 6 yaparsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyen İmparator, disiplinsiz davranan Feghouli'yi sildi ve son 5 haftada 1 dakika bile süre vermedi.

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

3- ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını öngören , saha içine konsantre olduğu bu dönemde kulübeden skor getiren hamlelerde bulundu. Mohamed Antalya ve Denizli'de, Emre Akbaba Konyaspor maçında, Arda Beşiktaş derbisinde oyuna girip kritik goller attı.

Galatasaray rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

4- derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Kim şampiyon olur? Usta yazarlar değerlendirdi Kim şampiyon olur? Usta yazarlar değerlendirdi
Adı Aslan işi destan! Kupaya ortak oldu Adı Aslan işi destan! Kupaya ortak oldu
Flaş Terim sözleri! Kaostan güçlenerek çıkıyor Flaş Terim sözleri! "Kaostan güçlenerek çıkıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör