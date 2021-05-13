13 Mayıs 2021, Perşembe
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Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk şarkısı söyledi
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1 geçen Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdi. Futbolcular, saat 03.00'e kadar şarkı söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Denızlispor'u 4-1 yenerek şampiyonluk potasına giren Galatasaray gece yarısı İstanbul'a döndü… Fatih Terim'in "Herkes evine gidebilir" demesine rağmen tüm futbolcular takım otobüsüyle beraber Florya'ya gitmeyi tercih etti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yenilmesiyle tam bir bayram havasının yaşandığı Galatasaray'da tesislerde büyük bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Saat 03.00'e kadar tesislerde kalan futbolcular birlikte yenilen yemeğin ardından evlerinin yolunu tuttu.
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