13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da futbolcular şampiyonluk şarkısı söyledi

Aslan havaya girdi! Şampiyonluk şarkısı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1 geçen Galatasaray, rakipleri ve Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk havasına girdi. Futbolcular, saat 03.00'e kadar şarkı söyledi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Denızlispor'u 4-1 yenerek şampiyonluk potasına giren Galatasaray gece yarısı İstanbul'a döndü… 'in "Herkes evine gidebilir" demesine rağmen tüm futbolcular takım otobüsüyle beraber Florya'ya gitmeyi tercih etti.

Fenerbahçe ve 'ın da yenilmesiyle tam bir bayram havasının yaşandığı Galatasaray'da tesislerde büyük bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Saat 03.00'e kadar tesislerde kalan futbolcular birlikte yenilen yemeğin ardından evlerinin yolunu tuttu.

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