Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızını kadrosuna kattı!
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Hem orta saha hem de stoper bölgesinde görev yapan futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.
Alpaslan'ın, 2021-2022 sezonunda 5.5 milyon TL, 2022-2023 sezonunda 6.5 milyon TL ve 2023-2024'te ise 7.5 milyon TL yıllık ücret alacağı öğrenildi.
Sarı kırmızılıların, 31 Mayıs'tan sonra Alpaslan ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
3 yıldır Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon çıktığı 21 Süper Lig maçında 3 gol atarken, sergilediği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
DETAYLARI EMRE KAPLAN AKTARDI
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