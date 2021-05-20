Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızını kadrosuna kattı!

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Hem orta saha hem de stoper bölgesinde görev yapan futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.

Alpaslan'ın, 2021-2022 sezonunda 5.5 milyon TL, 2022-2023 sezonunda 6.5 milyon TL ve 2023-2024'te ise 7.5 milyon TL yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların, 31 Mayıs'tan sonra Alpaslan ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

3 yıldır Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon çıktığı 21 Süper Lig maçında 3 gol atarken, sergilediği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DETAYLARI EMRE KAPLAN AKTARDI

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