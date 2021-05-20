20 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Süper Lig'in yıldızını kadrosuna kattı!

G.Saray Süper Lig'in yıldızını kadrosuna kattı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

, 'den ayrılan 'ü kadrosuna kattı. muhabiri 'ın aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik anlaşma sağlandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

, ile sözleşmesi sona eren ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Hem orta saha hem de bölgesinde görev yapan futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.

Alpaslan'ın, 2021-2022 sezonunda 5.5 milyon TL, 2022-2023 sezonunda 6.5 milyon TL ve 2023-2024'te ise 7.5 milyon TL yıllık ücret alacağı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların, 31 Mayıs'tan sonra Alpaslan ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

3 yıldır Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon çıktığı 21 maçında 3 gol atarken, sergilediği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

DETAYLARI EMRE KAPLAN AKTARDI

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