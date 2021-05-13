Galatasaray şampiyonluk kupasına ortak oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor beraberliğinden sonra çıktığı tüm maçları kazanan Galatasaray, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle birlikte Beşiktaş'la puanını eşitledi. Son haftada siyah-beyazlıların puan kaybetmesi ve Cimbom'un puan kazanması durumunda 23. kez mutlu sona ulaşılmış olacak. İki takım da kazanırsa kupayı kazanan tarafı averaj belirleyecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Bu sezon bir türlü istikrarlı bir grafik tutturamayan Galatasaray her şeye rağmen son haftalara damga vurdu ve şampiyonluk yarışının içine dahil oldu. Fotomaç'ın haberine göre; yönetimsel sorunlar ve camia içindeki tartışmalar, üst üste gelen sakatlıklar ile kovid vakalarına karşın sarı-kırmızılı ekip son 5 haftada aldığı üst üste galibiyetlerle 81 puana ulaştı. F.Bahçe'yi 2 puan geride bıraktı, Beşiktaş'la puanını (81) eşitledi. Averajla ikinci sırada yer alırken artık son hafta oynanacak karşılaşmalar şampiyonu belirleyecek.

İKİ KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

Cumartesi akşamı Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak, Galatasaray ise Türk Telekom'da Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek ve dananın kuyruğu kopacak. Ligde 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son haftada netleşecek. Daha önce şampiyonluk heyecanının son ana kaldığı 11 sezondan 2'sinde zirve el değiştirdi. Birisinde Galatasaray'ın imzası bulunuyor. Ayrıca 11 sezonun son haftaya kalan şampiyonluk yarışının 6'sından da sarı-kırmızlı takım başarıyla ayrılarak finallerin takımı olmayı başardı.

KADIKÖY'DE MUTLU SON

2005-06 sezonunda Fenerbahçe ile aynı puanda son haftaya giren Galatasaray, rakibinin Denizli'de puan kaybetmesiyle zirvenin hakimi olmuştu. 2011- 12 sezonunda, ligin bitmesinin ardından Süper Final düzenlenmiş, yarış son maça kalmıştı. Tarihe geçen karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak Kadıköy'de büyük ses getiren bir şampiyonluk yaşadı. Yine son olarak 2017-18 sezonunda Fenerbahçe ve Başakşehir'i geçip kupayı göğüsleyen Cimbom şimdi yeni bir destan yazmayı hedefliyor.

'KARANLIK' GÖNDERMESİ

Galatasaray şampiyonluk şansını son haftaya taşırken Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabı, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de yaşanılan 18. Şampiyonluğu hatırlattı ve "Zaferimizi taçlandırdığımız o gecenin ardından 9 yıl geçti" diye yazdı. "Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" denilerek bu sezonki son anda gelen çıkışa atıfta bulunuldu.

KUPAYI AL 10 MİLYON TL PRİMİ KAP

G.Saraylı yöneticiler kesenin ağzını açtı. 4-1'lik Denizlispor karşılaşması öncesi futbolcuların hesabına ödeme yapan yöneticiler bir de müjde verdi. Yeni Malatyaspor maçının kazanılıp şampiyonluğun gelmesi halinde 10 milyon TL ekstra prim dağıtılacağı açıklandı.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ