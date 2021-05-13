Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ancak Beşiktaş maçından sonra disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'dan, flaş bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından verdiği mesajla Galatasaray'a göz kırptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ve sezon sonu hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan Aytaç Kara'dan, imalı bir paylaşım geldi.
Sezon başından bu yana adı Galatasaray ile anılan Aytaç Kara'nın yeni sezon için sarı-kırmızılı takım ile anlaştığı söyleniyordu.
1 aydan fazladır maça çıkmayan Aytaç Kara, bu sezon 29 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.
Aytaç Kara'nın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor ve boşa çıkıyor.
Başarılı oyuncudan imalı bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış, bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara..." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım, Arda Turan'ın Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma benzetildi. Arda, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş, çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan, arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullanmıştı.
Aytaç Kara'nın, Arda Turan'a benzer bir Tweet atması, transfer ateşini yakması olarak yorumlandı ve sosyal medyada kısa sürede büyük etki yarattı.
İşte Aytaç Kara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj.
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