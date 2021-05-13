13 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen ancak Beşiktaş maçından sonra disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'dan, flaş bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından verdiği mesajla Galatasaray'a göz kırptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de forması giyen ve sezon sonu hangi takımla anlaşacağı merak konusu olan 'dan, imalı bir paylaşım geldi.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

Sezon başından bu yana adı ile anılan 'nın yeni sezon için sarı-kırmızılı takım ile anlaştığı söyleniyordu.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

'da forma giyen orta saha oyuncusu, 32. hafta oynanan maçının ardından kadro dışı kalmıştı.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

1 aydan fazladır maça çıkmayan , bu sezon 29 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

'nın sezon sonu sözleşmesi sona eriyor ve boşa çıkıyor.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

Başarılı oyuncudan imalı bir paylaşım geldi.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem olan 28 yaşındaki futbolcu, "İftarını yapmış, bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran ..." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Yıldız oyuncu mesajı verdi! Galatasaray...

Bu paylaşım, 'ın maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma benzetildi. , "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş, çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan, arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

'nın, 'a benzer bir Tweet atması, transfer ateşini yakması olarak yorumlandı ve sosyal medyada kısa sürede büyük etki yarattı.

Son dakika transfer haberi: Aytaç Kara'dan flaş paylaşım! Galatasaray....

İşte 'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj.

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