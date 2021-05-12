12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Beşiktaş-Karagümrük maçındaki olaylarla ilgili açıklama! "Takipçisi olacağız"

Yaşanan gerginlik sonrası G.Saray'dan açıklama! Takipçisi olacağız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

Son dakika haberleri... Galatasaray Başkan Yardımcısı , Spor Toto 'in 41. haftasında 'ta oynanan -Fatih maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'in 41. haftasında oynanan - maçının ardından 'ın menajeri ve Karagümrüklü futbolcu arasında yaşanan gerginlik güne damga vurmuştu.

Senegalli futbolcu, yaşanan olayın ardından Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, 'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün akşam Vodafone Arena'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın 'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı. 'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

Beşiktaşlı yıldızın menajeri gözaltına alındı! haberin devamı

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