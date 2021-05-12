Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Beşiktaş-Karagümrük maçının ardından Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında yaşanan gerginlik güne damga vurmuştu.

Senegalli futbolcu, yaşanan olayın ardından Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, Galatasaray'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün akşam Vodafone Arena'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:





NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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