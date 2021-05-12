Kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendiren Arda Turan, baba olduktan sonraki değişimi hakkında ise "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri. Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman bunu da ben mi düzelteceğim' diyorsun. Gençken her haksızlığa karşı geleyim halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum" diye konuştu.