Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! "Art niyetli kişilerin düşüncesi..."
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti ve rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı. Usta yazar Levent Tüzemen de Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki zirve yarışını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte Tüzemen'in o açıklamaları... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Karagümrük yenilgisi Beşiktaş'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.
Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, Yeni Malatyaspor karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir."
Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular Umut Bulut, Adem Büyük ve Semih Kaya için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.
"Adem Büyük, Galatasaray'da bir sezon oynadı evet ama altyapısı Beşiktaş. Adem Büyük, Beşiktaş altyapısından yetişti. Sosyal medyadaki iddialar insanları zan altında bırakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maça bakalım. Malatya'daki kupa maçında Umut Bulut, Galatasaray'a gol attı. Son dakikada Luyindama'nın golüyle maç uzadı.
Malatya'daki lig maçında da Galatasaray çok zorlandı ve Babel'in son anlardaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Öküz altında buzağı aramak maalesef Türkiye'de bazı art niyetli kişilerin düşüncesi."
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