12 Mayıs 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! "Art niyetli kişilerin düşüncesi..."

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti ve rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı. Usta yazar Levent Tüzemen de Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki zirve yarışını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte Tüzemen'in o açıklamaları... Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! Art niyetli kişilerin düşüncesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2021

"Karagümrük yenilgisi 'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra 'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. 'da şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! Art niyetli kişilerin düşüncesi...

gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! Art niyetli kişilerin düşüncesi...

'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular , ve için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan , oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! Art niyetli kişilerin düşüncesi...

", 'da bir sezon oynadı evet ama altyapısı . Adem Büyük, Beşiktaş altyapısından yetişti. Sosyal medyadaki iddialar insanları zan altında bırakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın ile oynadığı iki maça bakalım. 'daki kupa maçında , Galatasaray'a gol attı. Son dakikada 'nın golüyle maç uzadı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Galatasaray-Malatyaspor maçı öncesi sert sözler! Art niyetli kişilerin düşüncesi...

'daki lig maçında da çok zorlandı ve 'in son anlardaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Öküz altında buzağı aramak maalesef 'de bazı art niyetli kişilerin düşüncesi."

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