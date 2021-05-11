11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Denizlispor karşısında 3 puandan başka çaresi yok! İşte Fatih Terim'in 11'i...

Cimbom'un 3 puandan başka çaresi yok! İşte Terim'in ilk 11'i...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto 'de son 2 haftaya girilirken, şampiyonluk yolunda çok önemli maçlar oynanacak. Hala zirve umutlarını sürdüren Galatasaray, deplasmanda 'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların 3 puandan başka çaresi yok. Öte yandan Denizlispor ise küme düşmesi kesinleşmiş bir takım olarak sahaya çıkacak. İşte Denizlispor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

'de nefesler tutuldu. Son iki haftaya girilirken Salı akşamı yine kritik maçlar oynanacak. Lider 'ı mağlup ederek şampiyonluk kovalamaya devam eden Galatasaray, Salı akşamı 'a konuk olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci 'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor. Umutlarını son haftaya taşıyabilmek için sarı-kırmızılı ekibin, Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın evinde Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

MUHTEMEL 11'LER

DENİZLİSPOR - , Özet, , , Sakıb, Murawski, , Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY - , , Donk, Marcao, Saracchi, , Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

LİGDE İKİNCİLİK DE ÇOK ÖNEMLİ

Siyah beyazlı takımın, Salı akşamı sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek. Ancak 'ne katılmak açısından ikincilik de büyük önem taşıyor. Bu nedenle dikkatler bir yandan da aynı saatte Fenerbahçe'nin ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Beşiktaş'la arasındaki averajı kendi lehine çevirebilmek için Süper Lig'e veda eden Denizlispor karşısında bol gollü bir galibiyet almaya çalışacak. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Flaş Onyekuru gelişmesi! Sezon sonu... Flaş Onyekuru gelişmesi! Sezon sonu...
Cimbom'da 3 futbolcu sınırda! Cimbom'da 3 futbolcu sınırda!
Mohamed oynayacak mı? Mohamed oynayacak mı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör