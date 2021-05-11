Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, şampiyonluk yolunda çok önemli maçlar oynanacak. Hala zirve umutlarını sürdüren Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların 3 puandan başka çaresi yok. Öte yandan Denizlispor ise küme düşmesi kesinleşmiş bir takım olarak sahaya çıkacak. İşte Denizlispor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de nefesler tutuldu. Son iki haftaya girilirken Salı akşamı yine kritik maçlar oynanacak. Lider Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk kovalamaya devam eden Galatasaray, Salı akşamı Denizlispor'a konuk olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor. Umutlarını son haftaya taşıyabilmek için sarı-kırmızılı ekibin, Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın evinde Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

DENİZLİSPOR - Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil



LİGDE İKİNCİLİK DE ÇOK ÖNEMLİ

Siyah beyazlı takımın, Salı akşamı sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak açısından ikincilik de büyük önem taşıyor. Bu nedenle dikkatler bir yandan da aynı saatte Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada olacak. Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Beşiktaş'la arasındaki averajı kendi lehine çevirebilmek için Süper Lig'e veda eden Denizlispor karşısında bol gollü bir galibiyet almaya çalışacak. (Fotomaç)

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