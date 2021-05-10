10 Mayıs 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları arasından bulunmayan Mbaye Diagne'nin kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion Premier Lig'den Championship'e düştü. Zorunlu satın alma opsiyonunun iptal olması sebebiyle, sarı kırmızılıların Senegalli oyuncudan beklediği bonservis de suya düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'dan devre arasında Albion'a kiralanan , performansıyla 'de adından söz ettirmeyi başardı. , 'e 3-1 kaybederek bir alt lige düştü. Mbaye Diagne'nin hangi takıma transfer olacağı da netleşti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

Albion dün akşam 'e 3-1 yenilerek küme düştü. 'dan devre arasında 'ya kiralanan 'nin de gelecek sezon planlaması ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

SATIN ALMA OPSİYONU DEVRE DIŞI KALDI

Albion'un küme düşmesiyle Diagne'nin satın alma opsiyonu devre dışı kaldı. Eğer kümede kalmayı başarsaydı Diagne'nin bonservisi zorunlu olarak satın alınacaktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

Albion'a geldiği günden beri performansıyla adından söz ettiren Diagne takımı küme düşmesine rağmen ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

'da yer alan habere göre , için transfer görüşmelerine başlayacak. Brighton menajeri da Diagne için olumlu ifadeler kullandı. Senegalli golcünün 'daki performansından etkilenen Potter'ın Diagne'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

CRYSTAL PALACE İSTİYOR

Ayrıca ekiplerinden Crystal Palace'ın da Diagne için girişimde bulunacağı ifade edildi. 'ın Diagne'den büyük bir gelir beklediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

, Albion'un küme düşmesiyle birlikte 'a geri dönecek. Satın alma opsiyonunun devre dışı kalmasıyla Senegalli futbolcu Sarı Kırmızılı takımın sezon öncesi kampına katılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

KAÇAN PARA 6 MİLYON STERLIN

Albion'a 1.4 milyon Sterline yarım sezonluğuna kiralanan ve 6 milyon sterlin satın alma opsiyonu bulunan için 'ın en az 5 milyon sterlin gelir beklediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

TERİM, DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Kadrosunda Mostafa Mohamed ve Falcao gibi isimler bulunan, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için Brentford ile görüşmelerini sürdüren 'da teknik direktör Fatih Terim'in Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

'nin Fatih Terim'in oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle gönderildiği ve Senegalli golcünün de 'de forma giymek istediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

15 MAÇTA 3 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI

, devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Albion'da 15 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. menajer Sam Allardyce da Diagne'ye övgüler yağdırmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...

Milliyet'te yer alan habere göre Sam Allardyce, için "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Sam Allardyce, maçı öncesi istifa konusunda da açıklama yaparak "Burada kalmak istiyorum ama kulübün kararına da saygılıyım." demişti.

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