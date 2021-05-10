Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! West Bromwich küme düştü ve...
Galatasaray'da gelecek sezonun planlamaları arasından bulunmayan Mbaye Diagne'nin kiralık olarak forma giydiği West Bromwich Albion Premier Lig'den Championship'e düştü. Zorunlu satın alma opsiyonunun iptal olması sebebiyle, sarı kırmızılıların Senegalli oyuncudan beklediği bonservis de suya düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'dan devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, performansıyla Premier Lig'de adından söz ettirmeyi başardı. WBA, Arsenal'e 3-1 kaybederek bir alt lige düştü. Mbaye Diagne'nin hangi takıma transfer olacağı da netleşti.
West Bromwich Albion dün akşam Arsenal'e 3-1 yenilerek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında WBA'ya kiralanan Mbaye Diagne'nin de gelecek sezon planlaması ortaya çıktı.
SATIN ALMA OPSİYONU DEVRE DIŞI KALDI
West Bromwich Albion'un küme düşmesiyle Diagne'nin satın alma opsiyonu devre dışı kaldı. Eğer WBA kümede kalmayı başarsaydı Diagne'nin bonservisi zorunlu olarak satın alınacaktı.
West Bromwich Albion'a geldiği günden beri performansıyla adından söz ettiren Diagne takımı küme düşmesine rağmen Premier Lig ekiplerinin radarına girmeyi başardı.
The Sun'da yer alan habere göre Brighton, Mbaye Diagne için transfer görüşmelerine başlayacak. Brighton menajeri Grahan Potter da Diagne için olumlu ifadeler kullandı. Senegalli golcünün WBA'daki performansından etkilenen Potter'ın Diagne'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.
CRYSTAL PALACE İSTİYOR
Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın da Diagne için girişimde bulunacağı ifade edildi. Galatasaray'ın Diagne'den büyük bir gelir beklediği belirtildi.
GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK
Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'un küme düşmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek. Satın alma opsiyonunun devre dışı kalmasıyla Senegalli futbolcu Sarı Kırmızılı takımın sezon öncesi kampına katılacak.
KAÇAN PARA 6 MİLYON STERLIN
West Bromwich Albion'a 1.4 milyon Sterline yarım sezonluğuna kiralanan ve 6 milyon sterlin satın alma opsiyonu bulunan Mbaye Diagne için Galatasaray'ın en az 5 milyon sterlin gelir beklediği iddia edildi.
TERİM, DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR
Kadrosunda Mostafa Mohamed ve Falcao gibi isimler bulunan, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi.
Mbaye Diagne'nin Fatih Terim'in oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle gönderildiği ve Senegalli golcünün de Premier Lig'de forma giymek istediği belirtildi.
15 MAÇTA 3 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI
Mbaye Diagne, devre arasında kiralık olarak transfer olduğu West Bromwich Albion'da 15 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. WBA menajer Sam Allardyce da Diagne'ye övgüler yağdırmıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre Sam Allardyce, Mbaye Diagne için "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Sam Allardyce, Arsenal maçı öncesi istifa konusunda da açıklama yaparak "Burada kalmak istiyorum ama kulübün kararına da saygılıyım." demişti.
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