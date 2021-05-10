Milliyet'te yer alan habere göre Sam Allardyce, Mbaye Diagne için "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Sam Allardyce, Arsenal maçı öncesi istifa konusunda da açıklama yaparak "Burada kalmak istiyorum ama kulübün kararına da saygılıyım." demişti.

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