06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den futbolcularına derbi uyarısı! "Gol yersek..."

Terim'den derbi uyarısı! Gol yersek...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'ı konuk edecek 'da gözler bu maça çevrildi. Sarı-kırmızılılarda , futbolcularına sahaya odaklanmalarını söyledi. ()

'de bitişe 3 hafta kalan lider 'ın 6 puan gerisinde bulunan ve hafta sonu siyahbeyazlı ekibi konuk edecek olan 'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. 'nde derbi maçının hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk ve için şansını sürdürmek için bu karşılaşmayı mutlak kazanmak zorunda... Öte yandan Galatasaray, 29 Mayıs'ta kritik bir seçime de girecek.

BİZE BÜYÜK ZARAR VERİR

Bu nedenle karşılıklı demeçler havada uçuşurken teknik heyet, takımı seçim atmosferinden ve camia içerisindeki tartışmalardan uzak tutmaya çalışıyor. İdman öncesi oyuncularla sık sık konuşan teknik direktör , Beşiktaş karşılaşmasının önemini anlatıyor. Her şeye rağmen zirve şanslarının sürdüğünü hatırlatan deneyimli hoca, "Cumartesi akşamı bu sezonun final maçına çıkacağız. Puan kaybı bize büyük zarar verir. Herkesten üst düzey futbol bekliyorum" diye konuştu.

MAÇ SONUNDA KONUŞACAK

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Terim, "Bu noktaya şanslarıyla gelmediler. Ciddi ve zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Sonuç ne olursa olsun, gol yesek de kimse mücadeleyi son düdüğe kadar bırakmasın" ifadesini kullandı. Öte yandan, başkan adaylarının kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle rahatsız olduğu belirtilen sarı-kırmızılı teknik adamın, derbi nedeniyle bu konuda yorum yapmayı düşünmediği ancak maç sonrası önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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