11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Denizlispor 1-4 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray fark attı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 81'e yükseltti ve ile aynı puanda oldu.

'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini; 22. dakikada , 35. dakikada penaltıdan , 86 ve 89. dakikalarda kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü ise 62. dakikada 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 81'e yükselterek 2. sıraya yülseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikasında 'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan 'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında 'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan 'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem , kaleci 'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda 'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan 'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

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