Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından puanını 81'e yükseltti ve Beşiktaş ile aynı puanda oldu.

4. dakikasında Muhammet Özkal'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Arda Turan'ın çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Abdulkadir topu kornere gönderdi.

19. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera uzaklaştırdı.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Gedson Fernandes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka taraftaki Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen, kaleci Abdulkadir Sünger'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, gol kararı verdi.

33. dakikada Babel'le ceza sahasına girdiği sırada Muhammet Özkal'ın yere düştükten sonra topa elle müdahale etmesine hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. Atışı 35. dakikada kullanan Babel, takımını 2-0 öne geçirdi.

41. dakikada sol kanattan yapıldığı ortada ceza sahası içindeki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda Sakıb Aytaç'a çarpan top dışarı çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, Sakıb'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Abdulkadir topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-0 üstün tamamladı.

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