11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed Denizlispor maçında oynayacak mı?

Mohamed oynayacak mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda bu maç öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'a Mısırlı golcüsünden iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'yu kaybeden Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den iyi haber... derbisinde sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Mısırlı golcünün, yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edilmişti. Ancak dün ve sağlık heyetinin yaptığı görüşmenin ardından Mohamed kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek son karar bugünkü maç öncesi verilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde 3 futbolcu sınırda!

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