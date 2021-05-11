Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda bu maç öncesinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'a Mısırlı golcüsünden iyi haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Falcao'yu kaybeden Galatasaray'a Mostafa Mohamed'den iyi haber... Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Mısırlı golcünün, yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edilmişti. Ancak dün Fatih Terim ve sağlık heyetinin yaptığı görüşmenin ardından Mohamed kamp kadrosuna dahil edildi. Maç saatine kadar durumu takip edilecek son karar bugünkü maç öncesi verilecek.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ