11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay Galatasaray-Denizlispor maçı sonrası konuştu! "Mayıslar bizim dedik"

Albayrak ve Günay maçı sonrası konuştu! Mayıslar bizim dedik
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında deplasmanda 'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan ve başkan yardımcısı açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık." derken, Günay, Galatasaray, 'nin en büyük camiası ve Türkiye'nin en büyük takımı. İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Bütün camiamıza mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto 'in 41. haftasında , deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, lider 'ın sahasında 'e 2-1 mağlup olmasının ardından son maçlar öncesi rakibiyle puanını eşitledi. Galatasaray'da ikinci başkan ve başkan yardımcısı , Denizlispor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları:

"BU SEZON ÇOK ACILAR ÇEKTİK"

"Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk ama hep çalıştık. Mayıslar bizim dedik. Geçtiğimiz hafta muhteşem bir Galatasaray vardı. Bugün inanılmaz direnç gösterdi ama 3 puanı aldık."

"GALATASARAY BİRLİK OLURSA BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

"Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu kadar sıkıntıya rağmen averajla 2. sıradayız."

"TARİFİ OLMAYAN BİR GÜN"

"Yusuf Günay'la beraber birimiz altta birimiz üstte sarılarak izledik. Tarifi olmayan bir gün. Allah herkese böyle günleri nasip etsin."

"FATİH HOCAMI TEBRİK EDİYORUM"

"Hep futbolcularımızı ve teknik heyeti düşündük. Fatih hocamı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

Yusuf Günay'ın açıklamaları:

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI"

Galatasaray, 'nin en büyük camiası ve Türkiye'nin en büyük takımı."

"YÖNETİM OLARAK ÇOK ÖZVERİLİ ÇALIŞTIK"

"3.5 yıl başta başkanımız olmak üzere yönetim olarak çok özverili çalıştık. Hiçbir sorumluluktan kaçmadık. Son dönemde çok üzüldük. Çok eleştirildik."

"İNŞALLAH BU MUTLULUK BİZE NASİP OLACAK"

"İnşallah bu mutluluk bize nasip olacak. Bütün camiamıza mutluluk diliyorum."

Albayrak ve Günay maç sonrası konuştu!

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