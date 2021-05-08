08 Mayıs 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 40. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Küme düşme hattında bulunan takımlardan BB Erzurumspor ile Kasımpaşa karşılaşırken mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık sonuçla mağlup ederken, Fatih Karagümrük ise Gençlerbirliği'ni 5-1'lik skorla geçti. Hatayspor düşmesi kesinleşen Denizlispor'u 1-0, Konyaspor ise Göztepe'yi deplasmanda 1-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Sivasspor ve Başakşehir de yenişemedi ve iki maç da 0-0 sona erdi. Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken, şampiyonluk yarışı ise nefes kesti. Haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı ve mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanarak umudunu sürdürdü. Yarıştaki bir diğer takım Fenerbahçe ise düşme hattında bulunan Ankaragücü'nü son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 22:33 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 22:39
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 40. hafta

21- DENİZLİSPOR: 28 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 40. hafta

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 35 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 40. hafta

19- BB ERZURUMSPOR: 37 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 40. hafta

18- ANKARAGÜCÜ: 38 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 40. hafta

17- KAYSERİSPOR: 40 PUAN

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