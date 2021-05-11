11 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da penaltı tartışması! İşte o anlar...

G.Saray'da penaltı gerginliği! İşte o anlar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında 'ın deplasmanda ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 83. dakikasında 'in penaltıyı kaçırdığı ve tekrarlandığı pozisyonda tartışma çıktı. İşte o anlar...

'in 41. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 82. dakikasında 'nun yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılılar penaltı kazandı.

Mohamed'in ilk penaltıyı kaçırmasının ardından penaltının tekrar kararı çıktı. Karara itiraz eden Denizlisporlu futbolcu ikici sarıdan kırmızı kart gördü.

Tekrar kararının ardından Galatasaraylı futbolcular arasında penaltı tartışması çıktı.

İŞTE O ANLAR:







Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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