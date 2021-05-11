11 Mayıs 2021, Salı
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İŞTE O ANLAR:
Galatasaray'da penaltı tartışması! İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 83. dakikasında Mostafa Mohamed'in penaltıyı kaçırdığı ve tekrarlandığı pozisyonda tartışma çıktı. İşte o anlar...
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılılar penaltı kazandı.
Mohamed'in ilk penaltıyı kaçırmasının ardından penaltının tekrar kararı çıktı. Karara itiraz eden Denizlisporlu futbolcu Rodellega ikici sarıdan kırmızı kart gördü.
Tekrar kararının ardından Galatasaraylı futbolcular arasında penaltı tartışması çıktı.
İŞTE O ANLAR:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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